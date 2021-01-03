Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности.
По информации одного из источников, около 49 жителей деревни были убиты и 17 человек ранены в деревне Чомбангу.
Второй источник, высокопоставленный чиновник министерства внутренних дел Нигера, сообщил, что около 30 других деревни были убиты в деревне Зарумдарей.
Правительство Нигера пока не комментирует произошедшее.
Западноафриканская страна ранее подвергалась нападениям исламистских боевиков, связанных с Аль-Каидой и Исламским государством. В прошлом году в результате нападений у западной границы с Мали и Буркина-Фасо и у юго-восточной границы с Нигерией погибли сотни человек.
- Ранее сообщалось, что 29 октября во французской Ницце исламист напал на людей у базилики Нотр-Дама. В результате нападения трое человек погибли. Среди жертв две женщины и мужчина.