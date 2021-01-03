По меньшей мере 70 мирных жителей были убиты в результате одновременного нападения боевиков-исламистов на два села в Нигере, недалеко от пограничной зоны с Мали.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности.

По информации одного из источников, около 49 жителей деревни были убиты и 17 человек ранены в деревне Чомбангу.

Второй источник, высокопоставленный чиновник министерства внутренних дел Нигера, сообщил, что около 30 других деревни были убиты в деревне Зарумдарей.

Правительство Нигера пока не комментирует произошедшее.

Западноафриканская страна ранее подвергалась нападениям исламистских боевиков, связанных с Аль-Каидой и Исламским государством. В прошлом году в результате нападений у западной границы с Мали и Буркина-Фасо и у юго-восточной границы с Нигерией погибли сотни человек.