Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
Нападавшие проникли во двор тюрьмы в городе Оверри на юго-востоке, применив взрывчатку для взрыва административного блока.
Отмечается, что в общем из тюрьмы в штате Имо сбежали 1844 заключенных, шесть заключенных вернулись, а 35 отказались бежать.
Полиция обвинила в совершении нападения запрещенную группировку “Коренные народы Биафры”, но она отрицает свою причастность.
Представитель полиции уточнил, что у нападавших были при себе реактивные гранатометы, пулеметы, взрывчатка и винтовки.
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари назвал нападение “террористическим актом”, совершенным “анархистами”. Он также призвал силы безопасности задержать нападавших и сбежавших заключенных.
- Ранее на юге Филиппин неизвестные атаковали тюрьму и, убив охранников, организовали побег свыше 150 заключенных.