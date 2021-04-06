В Нигерии вооруженные боевики штурмовали тюрьму, в результате чего от туда сбежали более 1800 заключенных.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Нападавшие проникли во двор тюрьмы в городе Оверри на юго-востоке, применив взрывчатку для взрыва административного блока.

Отмечается, что в общем из тюрьмы в штате Имо сбежали 1844 заключенных, шесть заключенных вернулись, а 35 отказались бежать.

Полиция обвинила в совершении нападения запрещенную группировку “Коренные народы Биафры”, но она отрицает свою причастность.

Представитель полиции уточнил, что у нападавших были при себе реактивные гранатометы, пулеметы, взрывчатка и винтовки.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари назвал нападение “террористическим актом”, совершенным “анархистами”. Он также призвал силы безопасности задержать нападавших и сбежавших заключенных.