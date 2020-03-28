В Нигерии в городе Акура произошел мощный взрыв, который разрушил более сотни домов и участок скоростной автострады.

Об этом пишет Daily Post.

Взрыв, в результате которого пострадали школа-интернат, средняя школа Айна Ававул, одна из самых популярных церквей в Акуре, министерство наземного обслуживания, а также автозаправочная станция и сотни зданий, произошел рано утром в субботу.

В результате инцидента также было остановлено движение по автостраде Ово-Акуре.

На данный момент на месте чрезвычайного происшествия работают спасатели. В то же время, полиция выясняет причины взрыва.

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