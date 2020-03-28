Об этом пишет Daily Post.
Взрыв, в результате которого пострадали школа-интернат, средняя школа Айна Ававул, одна из самых популярных церквей в Акуре, министерство наземного обслуживания, а также автозаправочная станция и сотни зданий, произошел рано утром в субботу.
В результате инцидента также было остановлено движение по автостраде Ово-Акуре.
На данный момент на месте чрезвычайного происшествия работают спасатели. В то же время, полиция выясняет причины взрыва.
- В США коммерческий самолет рейса Лос-Анджелес – Шанхай во время аварийной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами, в результате чего пострадали дети.