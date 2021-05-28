Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Влада заявила, що тільки 20 осіб були врятовані, коли пором, який прямував між штатами Нігер і штатами Кеббі на північному заході, затонув.
Глава Національного управління внутрішніх водних шляхів в штаті Кеббі Юсуф Бірма повідомив, що на сьогоднішній день виявлено 30 тіл.
“На даний момент немає ніякої надії знайти живих”, – додав він.
Інший чиновник, який курирував рятувальну операцію, повідомив, що наразі знайдено 45 тіл.
Губернатор штату заявив, що він “в глибокому шоці і печалі через нещасний випадок на човні, який забрав життя більше 100 пасажирів”.
Влада звинувачує в аварії перевантаження, оскільки, як повідомляється, на човні крім пасажирів також були мішки з піском з золотого рудника і мотоцикли.
- Раніше біля берегів Тунісу затонув човен, на котрому могло бути 90 нелегальних мігрантів з Бангладешу. 33 з них вдалося врятуватися, близько 50 могли затонути.