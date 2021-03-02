В Нигерии освободили из плена школьниц, которых похитили боевики

Об этом сообщает Reuters.
Ранее сообщалось, что боевики похитили из государственной средней школы-интерната в городе Джангебе 317 учениц, но по уточненным данным властей тогда пропали 279 девочек. Все они на данный момент освобождены.
Большинство девушек, похоже, не пострадали, но не менее десятка были отправлены в больницу для лечения. Девочки в основном ходили босиком, поэтому у некоторых были травмы ног.
15-летняя Фарида Лавали рассказала, как ее и других девочек увезли в лес.
“Они несли больных, которые не могут двигаться. Мы шли по камням и терновникам. Они начали стрелять в нас, чтобы мы двигались быстрее. Некоторые из девочек плакали и одновременно двигались”, – отметила она.
На севере Нигерии школы стали объектами массовых похищений людей вооруженными преступными группировками с целью получения выкупа.
Правительство неоднократно отрицало выплату выкупа. Но президента страны Мохаммаду Бухари в пятницу призвал правительства штатов “пересмотреть свою политику вознаграждения бандитов деньгами и транспортными средствами”, предупредив, что эта политика может иметь катастрофические последствия.
Рейд в штате Замфара стал вторым подобным похищением чуть более чем за неделю. В субботу боевики освободили 27 мальчиков-подростков, похищенных из школы 17 февраля.
В 2014 году террористическая нигерийская исламистская организация Боко Харам похитила более 270 школьниц из северо-восточного города Чибок, что стало самым громким похищением школьников в Нигерии. Около 100 из них до сих пор остаются пропавшими без вести.
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