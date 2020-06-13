В честь дня окончания рабства в США, который отмечается 19 июня, в Nike ввели ежегодный оплачиваемый выходной для работников американских офисов компании.

Об этом сообщает CNN.

В четверг генеральный директор Nike Джон Донахо уведомил о новом выходном в письме к своим сотрудникам. Этот шаг является одним из решений, которые компания планирует предпринять в свете общенациональных демонстраций, призывающих к расовой справедливости.

“В Nike мы стремимся быть лидером в создании разнообразной, инклюзивной команды и культуры. Мы хотим быть лучше, чем общество в целом”, – отметил Донахо и добавил, что учреждение выходного 19 июня является “хорошей возможностью почтить историю и культуру темнокожих”.

СПРАВКА. Рабство в США было отменено после завершения Гражданской войны 1861 — 1865 годов и принятия Тринадцатой поправки к Конституции страны в декабре 1865 года. Последним штатом, ратифицировавшим эту поправку, был штат Миссисипи в 2013 году. 19 июня 1865 года прокламация об освобождении рабов была оглашена в штате Техас. Он был последним из Конфедерации южных штатов, где это произошло. На данный момент День Свободы 19 июня ежегодно отмечается в 47 из 50 американских штатов.