Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
Инцидент произошел во время карнавала по случаю Парада Роз. По словам свидетелей, водитель, приближаясь к толпе, специально ускорился.
Отмечается, что из общего числа пострадавших, есть 18 детей. Всего в больнице остаются 35 человек. Возраст пострадавших варьируется от 2 до 85 лет.
Водителя – 29-летнего гражданина Германии арестовали по подозрению в покушении на убийство. При этом, его мотив остается неизвестным.
В полиции также сообщили, что арестовали еще одного человека, который предположительно снимал инцидент.
- Ранее в центре Киева на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого Range Rover влетел в толпу пешеходов, в результате чего по меньшей мере 5 человека пострадали.