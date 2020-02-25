В немецком городе Фолькмарсен автомобилист протаранил карнавал, в результате чего пострадали 52 человек.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Инцидент произошел во время карнавала по случаю Парада Роз. По словам свидетелей, водитель, приближаясь к толпе, специально ускорился.

Отмечается, что из общего числа пострадавших, есть 18 детей. Всего в больнице остаются 35 человек. Возраст пострадавших варьируется от 2 до 85 лет.

Водителя – 29-летнего гражданина Германии арестовали по подозрению в покушении на убийство. При этом, его мотив остается неизвестным.

В полиции также сообщили, что арестовали еще одного человека, который предположительно снимал инцидент.