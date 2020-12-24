В баварском городе Эйхштетт католическая церковь признала свою вину в убийстве людей в период между 15 и 18 веками по обвинению в том, что они являлись ведьмами.

Об этом пишет The Independent.

Как сообщает издание, во время “охоты на ведьм” в Европе было убито около 60 тысяч человек, из них – 25 тысяч на территории современной Германии. В частности, в баварском Эйхштете в 15-18 веке около 400 невинных людей были подвергнуты пыткам и убиты на основании того, что они якобы являются ведьмами. Большинство жертв – женщины, но среди них также были мужчины и дети.

Католическая церковь в Эйхштете долго замалчивала этот вопрос, но теперь, спустя 400 лет, признала эти преступления.

Городской епископ Грегор Мария Ханке назвал преследование невинных людей “кровавой раной в истории нашей церкви” и пообещал установить в память о жертвах мемориальную доску.

Одним из первых, кто поднял эту тему, стал художник из Мюнхена Вольфрам Кастнер, который случайно наткнулся на один из протоколов допросов и был шокирован прочитанным. В рамках своей кампании он зачитывал истории убитых людей на площади перед городской церковью.

Кампания началась в 2011 году и была начата немецким пастором на пенсии Хартмутом Хегелером. За девять лет более 50 городов извинились за свою роль в сжигании ведьм.