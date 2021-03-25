Covid-19 Украина

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В Германии мужчина поджег мэрию, потому что «устал» от карантина

В немецком городе Дельменхорст 30-летний мужчина поджог ратушу из-за недовольства мерами по сдерживанию распространения COVID-19.

Четверг, 25 марта 2021, 14:26

Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA.

Во вторник, около 22:30 (21:30 по киевскому времени), мужчина бросил несколько “коктейлей Молотова” в правительственное здание в Дельменхорста.

По данным полиции, несколько человек были свидетелями нападения на ратушу и задерживали мужчину до приезда правоохранителей.

Пожар серьезно повредил комнату туристической справочной в здании, но спасатели остановили распространение огня.

Хотя у подозреваемого нет криминального прошлого, ранее он попал в поле зрения местных властей за нарушение вирусных ограничений.

“К счастью, обошлось без пострадавших – заведующий зданием мэрии проживает в том же крыле со своей семьей”, – сказал мэр города Алекс Янц.

“Никто из нас не доволен пандемией. Конечно, любой гражданин может подвергать сомнению и критиковать меры, принятые против вируса – в рамках закона. Насилие – это не вариант”, – говорит руководитель местного кризисного центра по противодействию эпидемии Рудольф Маттерн.

По словам пол

иции, мужчина признался в содеянном и объяснил причину поступка. При этом правоохранители рассматривают и другие мотивы преступления.

Прокуратура Ольденбурга распорядилась оставить его под стражей до суда.

  • Ранее сообщалось, что на юге Нидерландов протестующие против коронавирусных ограничений подожгли испытательный центр COVID-19 в рыбацкой деревне Урк.
Теги: карантин, Германия, пожар

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