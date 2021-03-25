В Германии мужчина поджег мэрию, потому что «устал» от карантина

Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA.
Во вторник, около 22:30 (21:30 по киевскому времени), мужчина бросил несколько “коктейлей Молотова” в правительственное здание в Дельменхорста.
По данным полиции, несколько человек были свидетелями нападения на ратушу и задерживали мужчину до приезда правоохранителей.
Пожар серьезно повредил комнату туристической справочной в здании, но спасатели остановили распространение огня.
Хотя у подозреваемого нет криминального прошлого, ранее он попал в поле зрения местных властей за нарушение вирусных ограничений.
“К счастью, обошлось без пострадавших – заведующий зданием мэрии проживает в том же крыле со своей семьей”, – сказал мэр города Алекс Янц.
“Никто из нас не доволен пандемией. Конечно, любой гражданин может подвергать сомнению и критиковать меры, принятые против вируса – в рамках закона. Насилие – это не вариант”, – говорит руководитель местного кризисного центра по противодействию эпидемии Рудольф Маттерн.
По словам пол
иции, мужчина признался в содеянном и объяснил причину поступка. При этом правоохранители рассматривают и другие мотивы преступления.
Прокуратура Ольденбурга распорядилась оставить его под стражей до суда.
- Ранее сообщалось, что на юге Нидерландов протестующие против коронавирусных ограничений подожгли испытательный центр COVID-19 в рыбацкой деревне Урк.