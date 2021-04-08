В Германии, недалеко от Франкфурта, детенышу альпаки, который осиротел и остался инвалидом, смастерили специальную коляску-протез.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Новая владелица альпаки – 20-летня Роня Поль – впервые увидела ее на ферме своего парня. У животного были повреждены две задние лапы из-за тяжелых родов, после которых альпака осталась сиротой. Девушка не смогла пройти мимо и забрала ее к себе.

“Она прыгала так, как будто хотела показать всем, что у нее сильный характер и она хочет жить, даже несмотря на то, что две ее ноги повреждены”, – сказала Поль.

Девушка отвезла альпаку на ферму, где она работает. Там животному смастерили специальную коляску-протез, чтобы оно могло само передвигаться.

“Как только она сможет переносить вес на третьей ноге, она получит искусственную конечность и присоединится к стаду альпак моего парня, чтобы жить нормальной жизнью”, – говорит Роня.