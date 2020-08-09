Власти Германии приняли решение позволить парам, которые расстались из-за пандемии коронавируса, снова увидеться, если они смогут доказать свои отношения.

Об этом сообщает DW.

Новое правило начнет действовать в понедельник, 10 августа. Граждане третьих стран, которые не входят в состав Евросоюза, смогут приехать в Германию, если там живет их партнер.

Также в страну пустят граждан, которые живут в странах “красной зоны”. Перед этим они обязаны пройти тестирование на коронавирус, а также соблюдать карантин до момента, пока не получат негативный результат теста.

После этого пары обязаны доказать свои длительные отношения. Это может быть их переписка, документы о совместным поездах и так далее.

Аналогичную информацию проверят и у партнера, проживающего в Германии.

Также нужно будет предоставить официальное приглашение для посещения, и пара должна подписать совместное заявление, подтверждающее существование их отношений.

Но в каждой федеральной земле могут быть свои, отдельные, правила, которые также нужно учитывать. В частности, они будут касаться прохождения карантина и обязательного тестирования.