В Германии предлагают ввести, "паспорта неприкосновенности" для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией COVID-19, чтобы они могли вернуться к работе.

Об этом пишет The Guardian.

Исследователи в Германии на данный момент готовят массовое исследование о том, сколько людей уже имеют иммунитет к вирусу COVID-19. Оно будет заключаться в анализе крови более 100 000 добровольцев на наличие антител к коронавирусу. Затем этот тест будет повторяться через регулярные промежутки времени для большей выборки населения, чтобы отслеживать прогресс пандемии.

Отмечается, что результаты этого исследования, организованного государственным органом общественного здравоохранения, Институтом Роберта Коха, Немецким центром исследований инфекций, Институтом вирусологии при берлинской больнице Шарите и службами донорства крови, помогло бы решить, когда и где в стране можно снова открывать школы, какие люди могут безопасно вернуться на работу.

“Тем, кто обладает иммунитетом, может быть выдан своего рода пропуск, который, например, позволит им освободиться от ограничений на их деятельность”, – сказал глава эпидемиологии Центра исследований инфекций им. Гельмгольца в Брауншвейге Жерар Краузе.

При этом, правительство Германии пока официально не прокомментировало предложение о таком документе.