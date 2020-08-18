В немецком городе Ор-Еркеншвик, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, две футбольные команды провели матч полностью голыми, выступая против коммерциализации этого вида спорта.

Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Игра была организована художником Герритом Старчевски на стадионе Штимберг на северной окраине промышленного Рурского района Германии.

“Футбольная система больна, поэтому мы все раздеваемся”, – сказал 34-летний Старчевски.

На игроках были только футбольные бутсы и гетры, цвета гетр определяли команду. Номера игроков нарисовали краской на их спинах.