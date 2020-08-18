Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.
Игра была организована художником Герритом Старчевски на стадионе Штимберг на северной окраине промышленного Рурского района Германии.
“Футбольная система больна, поэтому мы все раздеваемся”, – сказал 34-летний Старчевски.
На игроках были только футбольные бутсы и гетры, цвета гетр определяли команду. Номера игроков нарисовали краской на их спинах.
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