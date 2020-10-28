Об этом сообщает местное изданиеDeutsche Presse-Agentur.
Окончательное решение примут 29 октября, во время конференции канцлера Германии Ангелы Меркель с премьерами 16 федеральных земель.
Согласно правительственному плану, в Германии планируют закрыть бары и пабы. Заведения общественного питания смогут работать “на вынос”.
Полностью закроют кинотеатры, театры и спортивные учреждения: тренажерные залы и бассейны.
Ограничат возможность проводить любые массовые мероприятия. Ходить в гости или встречаться смогут только кровные родственники.
Магазины, парикмахерские, медучреждения разного типа, школы и детские сады будут открыты, но от них потребуют ввести новые протоколы гигиены.
Такие меры могут ввести с 4 ноября.
- 17 октября канцлер Германии Ангела Меркель призвала жителей страны по возможности оставаться дома, учитывая темпы распространения коронавируса COVID-19.