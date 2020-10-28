В правительстве Германии рассматривают возможность введения жесткого карантина по всей стране на 30 дней. Это вызвано негативной динамикой роста количества случаев COVID-19.

Об этом сообщает местное изданиеDeutsche Presse-Agentur.

Окончательное решение примут 29 октября, во время конференции канцлера Германии Ангелы Меркель с премьерами 16 федеральных земель.

Согласно правительственному плану, в Германии планируют закрыть бары и пабы. Заведения общественного питания смогут работать “на вынос”.

Полностью закроют кинотеатры, театры и спортивные учреждения: тренажерные залы и бассейны.

Ограничат возможность проводить любые массовые мероприятия. Ходить в гости или встречаться смогут только кровные родственники.

Магазины, парикмахерские, медучреждения разного типа, школы и детские сады будут открыты, но от них потребуют ввести новые протоколы гигиены.

Такие меры могут ввести с 4 ноября.