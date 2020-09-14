Об этом сообщается на сайте правительства Германии.
“Результаты исследования специальных лабораторий Франции и Швеции подтверждают немецкие выводы. Независимо от расследований, проведенных Организацией по запрещению химического оружия, три лаборатории на данный момент самостоятельно предоставили доказательства отравления Навального нервно-паралитическим веществом группы Новичок”, — говорится в заявлении.
10 сентября стало известно, что Алексей Навальный полностью пришел в себя. Он может говорить и помнит детали того, что происходило до потери сознания в самолете.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
- В конце августа Россия направила в Министерство юстиции Германии запрос о предоставлении результатов анализов и информацию о предварительном диагнозе оппозиционера Алексея Навального.
- Второго сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.
- 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы.