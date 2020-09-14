Правительство Германии заявило, что две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов нервно-паралитического вещества из группы "Новичок" в организме российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

“Результаты исследования специальных лабораторий Франции и Швеции подтверждают немецкие выводы. Независимо от расследований, проведенных Организацией по запрещению химического оружия, три лаборатории на данный момент самостоятельно предоставили доказательства отравления Навального нервно-паралитическим веществом группы Новичок”, — говорится в заявлении.

10 сентября стало известно, что Алексей Навальный полностью пришел в себя. Он может говорить и помнит детали того, что происходило до потери сознания в самолете.