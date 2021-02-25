Об этом информирует агентство Reuters. Кроме того, сообщение об этом обнародовано на сайте прокуратуры.
Прокуроры обвинили гражданина Германии Йенса Ф. в шпионаже: а именно в том, что он передал планы этажей здания Бундестага (парламента ФРГ) российской разведке.
Обвиняемый работал в компании, которая проводила “проверки переносных электрических устройств в помещениях, используемых Бундестагом”.
В итоге мужчина получил доступ к PDF-файлам с поэтажными планами здания.
В июле-сентябре 2017 года мужчина по своей инициативе передал эти данные сотруднику посольства РФ в Берлине.
По данным прокуратуры, дипломат, получивший эти сведения, работал на российскую военную разведку.
Фамилия обвиняемого и какие-либо дополнительные данные о нем не раскрываются.
Как отмечает Reuters, это не первый случай, когда в Германии обвиняют российские спецслужбы в шпионаже. Так, в 2016 году власти Германии заявили, что компьютерные системы Бундестага подверглись хакерской атаке со стороны РФ.
- Ранее Национальное агентство по кибербезопасности Франции заявило, что обнаружило взлом нескольких организаций, к которым, как предполагается, имеют отношение российские хакеры.
- В августе прошлого года австрийские власти объявили подозреваемого в шпионаже дипломата РФ “персоной нон грата” и выслали его из страны. Россия ответила тем же.