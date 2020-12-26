Об этом сообщает агентство Reuters.

Собственную настольную игру создали четыре сестры Швадерлапп из Висбадена. Они начали разрабатывать игру для себя во время первого локдауна, введенного из‑за эпидемии COVID-19.

В игре под названием “Корона” могут принимать участие одновременно до четырех человек. Главная задача игроков – приобрести все продукты из списка для пожилого соседа.

Победителем считается тот, кто доставит товары по назначению.

Препятствиями на пути игроков становятся карантин из‑за COVID-19, нехватка туалетной бумаги, макарон и других товаров первой необходимости.

“Основной принцип — это солидарность… Но каждый из игроков может решить: сотрудничать с другими или же усложнить им задачу, заблокировав их путь вирусами”, — рассказала агентству Сара Швадерлапп.

Сестры работали над игрой большую часть вечеров во время весенней изоляции. Они следили за новостями и постепенно добавляли новые элементы в игру.

Отец сестер Бенедикт Швадерлапп оценил задумку и решил сделать коммерческий проект. Он нанял художника, который разработал дизайн игры.

В настоящее время семья продала 2 тысячи экземпляров “Короны”. Кроме того, им удалось подписать контракт с магазином игрушек.

Фото: Reuters