Об этом сообщает агентство Reuters.
Собственную настольную игру создали четыре сестры Швадерлапп из Висбадена. Они начали разрабатывать игру для себя во время первого локдауна, введенного из‑за эпидемии COVID-19.
В игре под названием “Корона” могут принимать участие одновременно до четырех человек. Главная задача игроков – приобрести все продукты из списка для пожилого соседа.
Победителем считается тот, кто доставит товары по назначению.
Препятствиями на пути игроков становятся карантин из‑за COVID-19, нехватка туалетной бумаги, макарон и других товаров первой необходимости.
“Основной принцип — это солидарность… Но каждый из игроков может решить: сотрудничать с другими или же усложнить им задачу, заблокировав их путь вирусами”, — рассказала агентству Сара Швадерлапп.
Сестры работали над игрой большую часть вечеров во время весенней изоляции. Они следили за новостями и постепенно добавляли новые элементы в игру.
These German sisters invented a coronavirus board game, which can be played by up to four players who compete to buy groceries for an elderly neighbor https://t.co/ZfOgMWcWAm pic.twitter.com/E8p3hMHyDI
— Reuters (@Reuters) December 22, 2020
Отец сестер Бенедикт Швадерлапп оценил задумку и решил сделать коммерческий проект. Он нанял художника, который разработал дизайн игры.
В настоящее время семья продала 2 тысячи экземпляров “Короны”. Кроме того, им удалось подписать контракт с магазином игрушек.
At a loose end during Germany’s first lockdown, the four Schwaderlapp sisters decided to put their long hours indoors to good use – by inventing a coronavirus board game that is selling by the thousands https://t.co/Op1BVjyUVu pic.twitter.com/E4fdO6tyxZ
— Reuters (@Reuters) December 22, 2020
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