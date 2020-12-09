Об этом, в частности, сообщают агентства ВВС и Reuters.
В рамках подготовки к строительству производитель электромобилей проводил вырубку лесных угодий недалеко от Берлина.
Tesla планирует построить там свой первый в Европе завод, на котором будут производится автомобили и аккумуляторы к ним.
Иск против Tesla подали местные защитники окружающей среды (из Союза охраны природы и биоразнообразия и Зеленой лиги). По их словам, строительство ударит по местным животным – в частности, поставит под угрозу среду обитания прытких ящериц и змей (медянок), которые являются охраняемыми видами.
Экологи отмечали, что дальнейшая вырубка деревьев может угрожать этим рептилиям, которые сейчас впали в спячку.
В итоге административный суд Франкфурта-на-Одере принял к сведению аргументы экологов и предписал компании остановить работы, в частности вырубку леса, – по крайней мере до результатов дальнейших проверок.
Окончательного решения по этому делу суд пока не принял.
“Теперь будут проведены консультации с Landesumweltamt (государственным органом по охране окружающей среды) и Tesla. Им необходимо подать документы, а потом мы оценим ситуацию”, — заявил представитель суда.
В компании Tesla от комментариев отказались. В Landesumweltamt также не комментируют решение суда.
Илон Маск объявил о планах по строительству завода вблизи Берлина в ноябре прошлого года. Он намеревался запустить его в эксплуатацию к 1 июля 2021 года.
На заводе планируют выпускать 150 тысяч автомобилей в год с перспективой наращивания мощностей до 500 тысяч.
Разрешение Tesla начать строительство могут предоставить только местные власти, которые должны консультироваться с экологическими группами и общественностью.
В октябре Tesla провела консультации с местными жителями и получила более 400 жалоб и замечаний.
В частности, выражались опасения по поводу того, какое влияние завод может оказать на местные водные ресурсы. В итоге компания согласилась сократить потребление воды.
В настоящее время у Tesla есть два завода в США и один в Шанхае (Китай).
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