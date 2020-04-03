После закрытия борделей и границ на фоне пандемии коронавируса тысячи иностранных секс-работниц в Германии оказались бездомными.

Об этом пишет Reuters.

Проституция в Германии уже в течение почти двух десятилетий узаконена. Однако, в прошлом месяце для замедления распространения коронавируса власти страны приняли решение о закрытии всех борделей.

Секс-работники в Германии классифицируются как работающие не по найму, платят налоги и теоретически имеют право на финансовую помощь из фонда, созданного правительством для помощи фрилансерам в преодолении пандемии.

Но некоторые проститутки работают нелегально, и благотворительные организации, поддерживающие индустрию, отмечают, что многие, из них не знают своих прав.

По данным Ассоциации поставщиков эротических и сексуальных услуг в Берлине, свыше 80% из почти 200 тысяч секс-работниц, которые работают в Германии, прибыли из Болгарии, Румынии, Польши и Украины.

“Большинству удалось вернуться домой. Но другие бездомны. Мы говорим о 3-4 %, которые являются наиболее уязвимыми в отрасли. Они пришли сюда ни с чем, надеясь заработать немного денег. Теперь они живут либо с друзьями, либо на улице. Несколько счастливчиков остаются в борделях”, – отметили в ассоциации.