Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
Отмечается, что жабовидных ящериц, елгарий и коробчатых черепах зашили в тканевые куклы. Из-за этого, когда таможенники их обнаружили, некоторые рептилии уже были мертвы.
Животные, находящиеся под угрозой исчезновения, предназначались для частных покупателей в Германии.
Немецкие власти сейчас пытаются отследить происхождение рептилий, используя образцы их ДНК. Таможенная служба сотрудничает с мексиканскими властями и зоологами Исследовательского музея Александра Кенига (ZFMK) в Бонне.
Контрабандистов могут оштрафовать, если их установит полиция. А 16 выживших рептилий планируют вернуть в их среду обитания в Мексике.
- Ранее международный консорциум Genome 10K объявил о запуске проекта, задача которого состоит в том, чтобы собрать геномы 66 тысяч видов позвоночных, живущих на Земле, включая всех млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и рыб.