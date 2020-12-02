Об этом сообщает немецкая газета Bild.
По информации издания, выехав на пешеходную зону, водитель двигался около километра без разбора по зигзагообразной траектории.
Diese etwa 900 Meter lange Strecke hat der Täter durch die Fußgängerzone von #Trier genommen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. pic.twitter.com/EGXJ5MpvKd
— Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020
При этом были серьезно ранены 14 человек, еще 4 погибли на месте. Среди погибших — младенец, женщины в возрасте 73, 25 и 52 лет. Впоследствии в больнице скончался также 45-летний мужчина, пострадавший в результате действий водителя. Мать погибшего младенца, по предварительной информации, в больнице.
Полиция отреагировав на экстренный вызов, догнала и арестовала нарушителя. По данным главка, это произошло спустя 4 минуты после первого звонка. Им оказался 51-летний немец из района Трир-Заарбург.
Видео с места событий показывают, что мужчина оказывал сопротивление при задержании.
После задержания полиция объявила, что допросит мужчину. Впоследствии стало известно, что в его крови обнаружили 1,4 промилле алкоголя. Однако допрос состоялся.
Согласно заявлениям прокуроров, поступок мужчины не имел политической подоплеки, но его мотивы неясны. По предварительной информации, у водителя психическое расстройство, но обвинение будет ему предъявлено.
В связи с трагедией в Трирском соборе состоялась поминальная служба. На ступеньках перед алтарем поставили свечи.
- Утром 13 ноября в Киеве водитель службы такси при осуществлении маневра не справился с управлением, вылетел за пределы дорожного полотна и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. В результате аварии погибли два человека.
- Водителя арестовали на 2 месяца.