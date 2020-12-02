Утром вторника, 1 декабря, в немецком городе Трир мужчина на Range Rover, передвигаясь по пешеходной зоне, наехал на людей и продолжил движение.

Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По информации издания, выехав на пешеходную зону, водитель двигался около километра без разбора по зигзагообразной траектории.

#Pressekonferenz #TR0112 Diese etwa 900 Meter lange Strecke hat der Täter durch die Fußgängerzone von #Trier genommen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. pic.twitter.com/EGXJ5MpvKd — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

При этом были серьезно ранены 14 человек, еще 4 погибли на месте. Среди погибших — младенец, женщины в возрасте 73, 25 и 52 лет. Впоследствии в больнице скончался также 45-летний мужчина, пострадавший в результате действий водителя. Мать погибшего младенца, по предварительной информации, в больнице.

Полиция отреагировав на экстренный вызов, догнала и арестовала нарушителя. По данным главка, это произошло спустя 4 минуты после первого звонка. Им оказался 51-летний немец из района Трир-Заарбург.

Видео с места событий показывают, что мужчина оказывал сопротивление при задержании.

После задержания полиция объявила, что допросит мужчину. Впоследствии стало известно, что в его крови обнаружили 1,4 промилле алкоголя. Однако допрос состоялся.

Согласно заявлениям прокуроров, поступок мужчины не имел политической подоплеки, но его мотивы неясны. По предварительной информации, у водителя психическое расстройство, но обвинение будет ему предъявлено.

В связи с трагедией в Трирском соборе состоялась поминальная служба. На ступеньках перед алтарем поставили свечи.