В Германии впервые в истории не смогли собрать зимний урожай винограда для производства так называемого ледяного вина.

Об этом пишет ВВС.

Отмечается, что причиной стала слишком теплая зима. Ни в одном из 13 винодельческих регионов Германии не было необходимой температуры -7 °С для производства вина в 2019 году.

По данным Национального управления океанов и авиации США, 2019 год стал вторым самым теплым годом в мире.

”Урожай 2019 года войдет в историю Германии, как первый год, когда урожай для ледяного вина не удался по всей стране. Если теплая зима продолжится в течение следующих нескольких лет, ледяные вина из немецких винодельческих регионов скоро станут еще большей редкостью”, – говорится в заявлении Немецкого института вина.