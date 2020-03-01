Об этом пишет ВВС.
Отмечается, что причиной стала слишком теплая зима. Ни в одном из 13 винодельческих регионов Германии не было необходимой температуры -7 °С для производства вина в 2019 году.
По данным Национального управления океанов и авиации США, 2019 год стал вторым самым теплым годом в мире.
”Урожай 2019 года войдет в историю Германии, как первый год, когда урожай для ледяного вина не удался по всей стране. Если теплая зима продолжится в течение следующих нескольких лет, ледяные вина из немецких винодельческих регионов скоро станут еще большей редкостью”, – говорится в заявлении Немецкого института вина.
- 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Так, был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 °С. Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев.