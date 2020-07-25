Путешественники, которые будут возвращаться в Германию из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, смогут бесплатно сделать тест на инфицирование в немецких аэропортах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В то же время, для тех, кто возвращается в Германию наземным транспортом, будут выборочно проводить тесты на границе. А тех, кто будет возвращаться морским транспортом, тестировать в портах.

Берлинский сенатор Дилек Калайчи отметила, что хотя в настоящее время в Германии зафиксировано относительно низкое число заражений коронавируса, этот показатель может в любой момент вырасти из-за инфицированных, которые прибывают из-за границы.

Она добавила, что те, кто будет возвращаться в ФРГ из стран, не входящих в зону риска, также должны сделать бесплатный тест на коронавирус. Однако, эти тесты будут делать не в аэропорту, а в медицинских учреждениях и лабораториях.