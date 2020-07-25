Об этом сообщает Deutsche Welle.
В то же время, для тех, кто возвращается в Германию наземным транспортом, будут выборочно проводить тесты на границе. А тех, кто будет возвращаться морским транспортом, тестировать в портах.
Берлинский сенатор Дилек Калайчи отметила, что хотя в настоящее время в Германии зафиксировано относительно низкое число заражений коронавируса, этот показатель может в любой момент вырасти из-за инфицированных, которые прибывают из-за границы.
Она добавила, что те, кто будет возвращаться в ФРГ из стран, не входящих в зону риска, также должны сделать бесплатный тест на коронавирус. Однако, эти тесты будут делать не в аэропорту, а в медицинских учреждениях и лабораториях.
- Правительство немецкой федеративной земли Бавария предложит своим жителям пройти тест на коронавирус. Правительство готово покрыть все расходы, если этого не сможет сделать страховая компания.