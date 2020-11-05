В Германии рекорд по количеству новых случаев заражения в сутки – 19 тысяч 990.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

До этого рекордное количество новых случаев было 31 октября – 19 059.

В целом, с начала эпидемии коронавируса, в Германии заражение Sars-CoV-2 подтвердили у 597,5 тысяч человек.

При этом, количество смертей, связанных с заражением коронавирусом, выросло на 118. Так, в стране вследствие COVID-19 умерли 10930 человек.

По стране выздоровели около 391 600 человек.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель дважды призывала граждан ответственно отнестись к возобновлению жесткого карантина. его ввели на месяц, чтобы, в случае позитивной динамики, отменить до Рождества.

Частичный локдаун в Германии ввели 2 ноября. Его цель – “замедлить распространение коронавируса”. В стране закрыли все развлекательные учреждения, рестораны, кафе и компании из сферы обслуживания. Немцев призвали ограничить социальные контакты за пределами собственного дома “до абсолютного минимума”.