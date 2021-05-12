Про це, зокрема, інформують агентства Reuters, Associated Press та Bloomberg.

Таке рішення пов’язане із оновленням політики конфіденційності месенджера, яка повинна набути чинності вже з 15 травня. Зміни передбачають, що WhatsApp передаватиме особисті дані користувачів у Facebook.

Через ці зміни комісар Гамбурга із захисту персональних даних і свободи інформації Йоганнес Каспар видав екстрене розпорядження, яким на три місяці заборонив Facebook збирати персональні дані німецьких користувачів WhatsApp.

Регулятор назвав незаконною спробу компанії змусити користувачів месенджера погодитися з оновленими умовами використання застосунку.

Йоганнес Каспар також закликав регуляторів інших країн Євросоюзу вжити аналогічних заходів. За його словами, нові умови конфіденційності WhatsApp є непрозорими, суперечливими і надмірно масштабними.

“Наказ спрямований на захист прав і свобод мільйонів користувачів, які погоджуються з умовами по всій Німеччині. Нам необхідно запобігти збиткам і недолікам, пов’язаним із такою процедурою”, – наголосив Каспар.

Він попередив, що існує небезпека використання WhatsApp для впливу на виборців у Німеччині на вересневих виборах до Бундестагу (через рекламу в Facebook). Каспар повідомив, що передасть справу до Європейської ради для ухвалення на рівні Євросоюзу.

Як зазначає Associated Press, штаб-квартира Facebook у Німеччині розташована в Гамбурзі. Це надає Йоганнесу Каспару юрисдикцію на національному рівні, коли йдеться про виконання суворого регламенту захисту даних користувачів.

Як зазначає агентство Bloomberg, наказ Каспара завдає удару по бізнес-моделі і рекламній стратегії Facebook.

Представник WhatsApp уже назвав претензії Каспара “помилковими” і запевнив, що наказ не зупинить впровадження нової політики.

Представник WhatsApp стверджує, що дії німецького регулюючого органу “засновані на фундаментальному нерозумінні” цілей і ефекту оновлення політики месенджера.

“Оскільки твердження регулятора є помилковими, наказ не вплине на подальше розгортання оновлення. Ми як і раніше повністю віддані забезпеченню безпечного і конфіденційного спілкування для всіх”, – йдеться в заяві WhatsApp.