Про це, зокрема, інформують агентства Reuters, Associated Press та Bloomberg.
Таке рішення пов’язане із оновленням політики конфіденційності месенджера, яка повинна набути чинності вже з 15 травня. Зміни передбачають, що WhatsApp передаватиме особисті дані користувачів у Facebook.
Через ці зміни комісар Гамбурга із захисту персональних даних і свободи інформації Йоганнес Каспар видав екстрене розпорядження, яким на три місяці заборонив Facebook збирати персональні дані німецьких користувачів WhatsApp.
Регулятор назвав незаконною спробу компанії змусити користувачів месенджера погодитися з оновленими умовами використання застосунку.
Йоганнес Каспар також закликав регуляторів інших країн Євросоюзу вжити аналогічних заходів. За його словами, нові умови конфіденційності WhatsApp є непрозорими, суперечливими і надмірно масштабними.
“Наказ спрямований на захист прав і свобод мільйонів користувачів, які погоджуються з умовами по всій Німеччині. Нам необхідно запобігти збиткам і недолікам, пов’язаним із такою процедурою”, – наголосив Каспар.
Він попередив, що існує небезпека використання WhatsApp для впливу на виборців у Німеччині на вересневих виборах до Бундестагу (через рекламу в Facebook). Каспар повідомив, що передасть справу до Європейської ради для ухвалення на рівні Євросоюзу.
Як зазначає Associated Press, штаб-квартира Facebook у Німеччині розташована в Гамбурзі. Це надає Йоганнесу Каспару юрисдикцію на національному рівні, коли йдеться про виконання суворого регламенту захисту даних користувачів.
Як зазначає агентство Bloomberg, наказ Каспара завдає удару по бізнес-моделі і рекламній стратегії Facebook.
Представник WhatsApp уже назвав претензії Каспара “помилковими” і запевнив, що наказ не зупинить впровадження нової політики.
Представник WhatsApp стверджує, що дії німецького регулюючого органу “засновані на фундаментальному нерозумінні” цілей і ефекту оновлення політики месенджера.
“Оскільки твердження регулятора є помилковими, наказ не вплине на подальше розгортання оновлення. Ми як і раніше повністю віддані забезпеченню безпечного і конфіденційного спілкування для всіх”, – йдеться в заяві WhatsApp.
- 4 січня месенджер WhatsApp оновив угоду користувача. У нових правилах зазначалося, що застосунок передаватиме дані корпорації Facebook. Після цієї новини чимала кількість користувачів відмовилися від WhatsApp на користь інших месенджерів, як Signal і Telegram. Так сталося через те, що в Мережі почали поширюватися чутки про те, що нібито Facebook передаватимуть дані щодо листування та особисту інформацію користувачів. Ця інформація вражала, оскільки через наскрізне шифрування всіх листувань чимало користувачів надавали перевагу саме цього месенджеру.
- Згодом стало відомо, що WhatsApp відтерміновує запровадження оновленої політики, яка передбачає обмін даними з корпорацією Facebook, після того, як зіткнулася з критикою і почала втрачати клієнтів.
- Проте вже в середині лютого WhatsApp вирішив попри хвилю невдоволення з боку користувачів оновити політику конфіденційності, що передбачає передавання особистих даних у Facebook. Розробники месенджера повідомили, що WhatsApp обмежить функції для користувачів, які не приймуть нові правила конфіденційності.