В городе Кемпен, который находится в земле Северный Рейн-Вестфалия, автомобиль въехал в толпу. В результате столкновения один человек погиб.

Об этом пишет издание Bild.

Минимум трое пострадавших получили тяжелые травмы. Их госпитализировали на спасательном вертолете.

Издание RTL сообщает, что погиб ребенок.

В полиции района Фирзен подтвердили информацию о столкновении. Согласно первым выводам, водитель автомобиля находился на улице Тенисбергер в направлении Санкт-Губерта. По непонятной причине он выехал направо и въехал в группу людей, которые находились на тротуаре и велосипедной дорожке.

В настоящее время нет четких доказательств того, что столкновение могло произойти преднамеренно. На месте работают следователи, которые выясняют причины этой трагедии.