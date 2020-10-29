Об этом пишет издание Bild.
Минимум трое пострадавших получили тяжелые травмы. Их госпитализировали на спасательном вертолете.
Издание RTL сообщает, что погиб ребенок.
В полиции района Фирзен подтвердили информацию о столкновении. Согласно первым выводам, водитель автомобиля находился на улице Тенисбергер в направлении Санкт-Губерта. По непонятной причине он выехал направо и въехал в группу людей, которые находились на тротуаре и велосипедной дорожке.
В настоящее время нет четких доказательств того, что столкновение могло произойти преднамеренно. На месте работают следователи, которые выясняют причины этой трагедии.
- В четверг утром в Ницце у Нотр-Дама мужчина с ножом напал на людей. Погибли две женщины и мужчина, еще несколько человек получили резаные раны. Мэр города призвал жителей избегать района, где произошло нападение. Полиция расследует происшествие как террористический акт. Расследование поручили Центральному управлению судебной полиции (DCPJ) и Генеральному управлению внутренней безопасности (DGSI).
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