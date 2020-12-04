В Германии в аэропорту Кельн/Бонн обнаружили контрабанду редких рептилий, которых незаконно вывезли из Мексики.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Отмечается, что жабовидных ящериц, елгарий и коробчатых черепах зашили в тканевые куклы. Из-за этого, когда таможенники их обнаружили, некоторые рептилии уже были мертвы.

Животные, находящиеся под угрозой исчезновения, предназначались для частных покупателей в Германии.

Немецкие власти сейчас пытаются отследить происхождение рептилий, используя образцы их ДНК. Таможенная служба сотрудничает с мексиканскими властями и зоологами Исследовательского музея Александра Кенига (ZFMK) в Бонне.

Контрабандистов могут оштрафовать, если их установит полиция. А 16 выживших рептилий планируют вернуть в их среду обитания в Мексике.