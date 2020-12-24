Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Инфицированная женщина 20 декабря прилетела из Великобритании. Диагноз подтвердился в аэропорту во время обязательного тестирования.
Представитель министерства здравоохранения земли заявил, что сейчас женщина и трое контактных лиц находятся на самоизоляции. У больного легкие симптомы болезни. Контактные лица пока не жалуются на симптомы коронавируса. Их биоматериалы отправили на исследование.
Напомним, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Правительства Польши, Чехии и Гонконга, среди прочих, приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.
- Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, несмотря на то, что десятки стран уже приняли такое решение из-нового штамма коронавируса, обнаруженного в стране.
- Новый штамм коронавируса, который быстро распространяется в Великобритании, имеет мутации, которые провоцируют заражение у детей наравне со взрослыми. Это отличает его от других штаммов и делает еще более опасным.