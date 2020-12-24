Новый штамм коронавируса, вспышку которого обнаружили в Великобритании, появился и в Германии. Его обнаружили у женщины в земле Баден-Вюртемберг.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Инфицированная женщина 20 декабря прилетела из Великобритании. Диагноз подтвердился в аэропорту во время обязательного тестирования.

Представитель министерства здравоохранения земли заявил, что сейчас женщина и трое контактных лиц находятся на самоизоляции. У больного легкие симптомы болезни. Контактные лица пока не жалуются на симптомы коронавируса. Их биоматериалы отправили на исследование.

Напомним, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.