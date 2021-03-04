Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает Европейская правда со ссылкой на РИА “Новости”.

В частности, Захарова уточнила, что 26 февраля немецкий Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств “Russia Today Германия” и Ruptly. Доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая.

Однако российская сторона обратилась к немецким коллегам с призывом “одуматься”.

“Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые деструктивные меры, которые затрудняют работу средств массовой информации. В противном случае вынуждены будем принять жесткие меры по отношению к работающим в России немецким средствам массовой информации. Искренне скажу: правда, не хочется. Так давайте не будем создавать прецедент и повод”, – сказала Захарова.

В то же время Russia Today в своем заявлении называет закрытие счетов “частью более широкой кампании препятствованию работе канала в Германии”.

“В ноябре прошлого года Commerzbank непонятным образом сделал свои условия предоставления услуг гораздо менее выгодными с финансовой точки зрения для RT, начав продолжающийся юридический спор. RT пытается найти замену Commerzbank, но несколько финансовых учреждений, включая Helaba, Deutsche Bank, DZ Bank, BNP Paribas, ING, HSBC, UBS и HypoVereinsbank, либо проигнорировали запросы RT, либо отказались открывать счета”, – заявили в RT.

Напомним, что главный редактор кремлевского пропагандистского ресурса RT Маргарита Симоньян предлагает работу сотрудникам заблокированных в Украине телеканалов ZiK, 112 и NewsOne.