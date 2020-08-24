В берлинской клинике "Шарите" сообщили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили.

Об этом сообщается на сайте больницы.

“Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще не известно”, — заявили в клинике.

Действие токсина в организме было доказано несколькими независимыми исследованиями. В “Шарите” назначили еще один обширный анализ для выявления вещества. В качестве антидота политику назначили атропин.

Пока врачи не могут делать прогнозы о развитии состояния здоровья Навального, но не исключают серьезные последствия отравления в области нервной системы.

Сейчас Алексей Навальный находится в искусственной коме.