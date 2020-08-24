Об этом сообщается на сайте больницы.
“Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще не известно”, — заявили в клинике.
Действие токсина в организме было доказано несколькими независимыми исследованиями. В “Шарите” назначили еще один обширный анализ для выявления вещества. В качестве антидота политику назначили атропин.
Пока врачи не могут делать прогнозы о развитии состояния здоровья Навального, но не исключают серьезные последствия отравления в области нервной системы.
Сейчас Алексей Навальный находится в искусственной коме.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Теперь он в реанимации без сознания. Известно о том, что состояние политика стабильно тяжелое. Он в коме.
- Позже сообщалось, что медики больницы скорой помощи в Омске (Россия) всячески препятствуют и не позволяют транспортировать Алексея Навального в клинику на территории Германии.
- 21 августа днем городскую больницу Омска, где находился в коме Алексей Навальный, посетили немецкие врачи.
- Также немецкие врачи сообщили, что состояние Алексея Навального стабильно. Никакой опасности для его здоровья перелет не представлял.