Более 10 000 человек приняли участие в митинге движения "Querdenker" ("Сторонние мыслители") в Штутгарте (Германия) против коронавирусных ограничений.

Об этом со ссылкой на полицию сообщают немецкая ежедневная газета Der Tagesspiegel и местное издание Zeitungsverlag Waiblingen.

Большинство из протестующих не надевали маски и не соблюдали дистанцию.

Сообщается, что полиция не вмешивалась в мирное шествие, чтобы дать людям спокойно разойтись. Примерно в 18:00 площадь уже покинуло несколько тысяч человек, однако большинство демонстрантов продолжали протестовать.

Протестующие также держались за руки и образовывали таким образом цепи солидарности. Они скандировали: “Мир, свобода, никакой диктатуры”.

Полиция зафиксировала 10 митингов в разных местах центра города.

“Это неудобная ситуация для полиции. С одной стороны, есть свобода собраний, с другой стороны, есть защита от инфекции. Должностные лица не вмешивались, чтобы больше людей не скапливалось в одном месте”, – сказал представитель полиции Штутгарта Стефан Кейльбах.

Hier im Thread geht es weiter. Der Zug ist auf der Silberburgstraße unterwegs. Die Route wird regelmäßig verhandelt, an nahezu jeder Kreuzung wird gestoppt. #s0304 #Stuttgart0304 #stuttgart pic.twitter.com/UNj4wXTkZI — Zeitungsverlag Waiblingen (@zvw_redaktion) April 3, 2021

Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас осудил демонстрацию. По его словам, когда тысячи людей участвуют в шествии без масок и не соблюдая дистанцию, это нарушает все возможные правила.

“Те, кто принимают участие, подвергают опасности не только свое здоровье, но и здоровье других людей”, – написал Маас в Twitter.

По данным полиции Штутгарта, в ходе протестов один полицейский был ранен, также есть и другие пострадавшие. Сейчас правоохранители ищут свидетелей происшествий.

Движение “Querdenker” проводит митинги с самого начала пандемии в прошлом году. Часто они сопровождаются ожесточенными столкновениями и нападениями на представителей СМИ.