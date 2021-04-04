Об этом со ссылкой на полицию сообщают немецкая ежедневная газета Der Tagesspiegel и местное издание Zeitungsverlag Waiblingen.
Большинство из протестующих не надевали маски и не соблюдали дистанцию.
Сообщается, что полиция не вмешивалась в мирное шествие, чтобы дать людям спокойно разойтись. Примерно в 18:00 площадь уже покинуло несколько тысяч человек, однако большинство демонстрантов продолжали протестовать.
Протестующие также держались за руки и образовывали таким образом цепи солидарности. Они скандировали: “Мир, свобода, никакой диктатуры”.
Полиция зафиксировала 10 митингов в разных местах центра города.
“Это неудобная ситуация для полиции. С одной стороны, есть свобода собраний, с другой стороны, есть защита от инфекции. Должностные лица не вмешивались, чтобы больше людей не скапливалось в одном месте”, – сказал представитель полиции Штутгарта Стефан Кейльбах.
Hier im Thread geht es weiter. Der Zug ist auf der Silberburgstraße unterwegs. Die Route wird regelmäßig verhandelt, an nahezu jeder Kreuzung wird gestoppt. #s0304 #Stuttgart0304 #stuttgart pic.twitter.com/UNj4wXTkZI
— Zeitungsverlag Waiblingen (@zvw_redaktion) April 3, 2021
Auch Stefan Schmidt (Wir 2020) aus Alfdorf läuft vorne im Demozug Richtung Zentrum mit. #s0304 #Stuttgart #Stuttgart0304 pic.twitter.com/k01vRNhcue
— Zeitungsverlag Waiblingen (@zvw_redaktion) April 3, 2021
Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас осудил демонстрацию. По его словам, когда тысячи людей участвуют в шествии без масок и не соблюдая дистанцию, это нарушает все возможные правила.
“Те, кто принимают участие, подвергают опасности не только свое здоровье, но и здоровье других людей”, – написал Маас в Twitter.
По данным полиции Штутгарта, в ходе протестов один полицейский был ранен, также есть и другие пострадавшие. Сейчас правоохранители ищут свидетелей происшествий.
Движение “Querdenker” проводит митинги с самого начала пандемии в прошлом году. Часто они сопровождаются ожесточенными столкновениями и нападениями на представителей СМИ.
- Ранее сообщалось, что в немецком городе Дельменхорст 30-летний мужчина поджог ратушу. Полиция называет мотивом недовольство мерами по сдерживанию распространения COVID-19.