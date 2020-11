Об этом сообщает канал CBS New York.

Так, в четверг вечером сотни людей прошли маршем по Манхэттену. В акции протеста принимали участие представители движения Black Lives Matter и ЛГБТ-сообщества.

Демонстранты проследовали от бара Stonewall Inn (Стоунволл-инн) через нижний Манхэттен до Юнион-сквера, сообщает New York Daily News.

Для контроля за соблюдением порядка были привлечены десятки офицеров полиции.

В какой-то момент акция переросла в стычки с полицией (в частности, на Бродвее). В результате были задержаны около 20 человек.

Конфронтация, в частности, произошла на 14-й улице. Там около 150 офицеров с велосипедами из Группы стратегического реагирования полиции Нью-Йорка выстроились в линию и попытались оттеснить демонстрантов к Юнион-скверу.

Спустя некоторое время толпа разошлась.

The protest march that began at The Stonewall Inn has been accompanied by heavy police presence. The march stopped and the police began arresting people on Broadway in Soho.

Here the police used their bikes to shove members of the press. Unclear why. pic.twitter.com/SrsbTHg6aP

— katie honan (@katie_honan) November 6, 2020