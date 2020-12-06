В субботу утром в пустующем здании в Нью-Йорке вспыхнул сильный пожар, который впоследствии распространился на церковь XIX века. В результате чего оба здания стали оказались полностью уничтожены.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Пожар начался около 5 часов утра в здании на 7-й Ист-стрит в районе Ист-Виллидж.

Пожарная служба Нью-Йорка сообщила, что первое подразделение прибыло уже через три минуты, после сообщения о пожаре. Четверо пожарных во время тушения получили легкие травмы.

Огонь распространился на церковь на 2-й авеню, а также на другое здание на 7-й улице.

На фотографиях с места пожара видно огромное пламя и густой дым в воздухе. Причина возгорания расследуется.





Средняя коллегиальная церковь (Middle Collegiate Church) в готическом стиле была построена в период с 1891 по 1892 годы.