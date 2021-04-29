Департамент поліції Нью-Йорка прийняв рішення розірвати договір на оренду робота-собаки Digidog виробництва компанії Boston Dynamics через критику на свою адресу.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Минулого року поліція Нью-Йорка почала використовувати робопса для роботи. Поліціянти назвали робопса Digidog. Його планували направляти в ті місця, куди небезпечно було б ходити офіцерам. Він оснащений камерами, ліхтариками та системою зв’язку.

У лютому цього року правоохоронці використали робопса при проведенні операції з заручниками – його запустили у квартиру, де утримували людей, проте злочинці встигли втекти.

Також у квітні Digidog був використаний при арешті людини, але в поліції сказали, що він знаходився в режимі очікування.

Використання правоохоронцями робопса викликало критику в соцмережах. Користувачі висловили побоювання з приводу мілітаризації силовиків і символу поліцейської агресії.

Після цього член міської ради Нью-Йорка Бен Каллос запропонував заборонити відомству експлуатацію. Поліції довелося усунути пса від роботи.

На тлі скандалу в Boston Dynamics заявили, що їхні пристрої не призначені для використання в якості зброї, а також для залякування тварин або людей.