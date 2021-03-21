В Нью-Йорке (США) зафиксировали случай заболевания вариантом коронавируса, который впервые обнаружили в Бразилии.

Об этом сообщает NBC.

Центры по контролю и профилактике заболеваний назвали этот штамм “одним из вариантов, вызывающих беспокойство”, потому что он имеет потенциал для увеличения передачи и более серьезных симптомов.

В субботу губернатор Эндрю Куомо заявил, что в Нью-Йорке зарегистрирован первый случай заражения “бразильским” штаммом.

Сообщается, что пациентка с вариантом P.1 – 90-летняя жительница Бруклина, которая не выезжала за пределы Нью-Йорка в последнее время.

По словам Куомо, ее потенциальные местные контакты сейчас отслеживают.

“Обнаружение “бразильского” варианта здесь, в Нью-Йорке, еще раз подчеркивает важность принятия всех необходимых мер для дальнейшей защиты вашего здоровья”, – сказал Куомо.

Комиссар здравоохранения штата Нью-Йорк, доктор Говард Цукер заявил, что службы здравоохранения сохраняли надежду, что вакцинация остановит распространение новых штаммов вируса.

“Это гонка между вакциной и новыми вариантами вируса, и мы по-прежнему продолжаем добиваться огромных успехов в вакцинации жителей Нью-Йорка”, – сказал

“Бразильский” вариант относится к числу быстро развивающихся штаммов вируса. Медицинские службы Нью-Йорка также отслеживают штамм B.1.526, “британский” B.1.1.7, “южноафриканский” B.1.351 и “калифорнийский” B.1.427/B.1.429.

Бразильский вариант был впервые обнаружен в США в конце января.