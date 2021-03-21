Об этом сообщает NBC.
Центры по контролю и профилактике заболеваний назвали этот штамм “одним из вариантов, вызывающих беспокойство”, потому что он имеет потенциал для увеличения передачи и более серьезных симптомов.
В субботу губернатор Эндрю Куомо заявил, что в Нью-Йорке зарегистрирован первый случай заражения “бразильским” штаммом.
Сообщается, что пациентка с вариантом P.1 – 90-летняя жительница Бруклина, которая не выезжала за пределы Нью-Йорка в последнее время.
По словам Куомо, ее потенциальные местные контакты сейчас отслеживают.
“Обнаружение “бразильского” варианта здесь, в Нью-Йорке, еще раз подчеркивает важность принятия всех необходимых мер для дальнейшей защиты вашего здоровья”, – сказал Куомо.
Комиссар здравоохранения штата Нью-Йорк, доктор Говард Цукер заявил, что службы здравоохранения сохраняли надежду, что вакцинация остановит распространение новых штаммов вируса.
“Это гонка между вакциной и новыми вариантами вируса, и мы по-прежнему продолжаем добиваться огромных успехов в вакцинации жителей Нью-Йорка”, – сказал
“Бразильский” вариант относится к числу быстро развивающихся штаммов вируса. Медицинские службы Нью-Йорка также отслеживают штамм B.1.526, “британский” B.1.1.7, “южноафриканский” B.1.351 и “калифорнийский” B.1.427/B.1.429.
Бразильский вариант был впервые обнаружен в США в конце января.
- Ранее две отдельные группы исследователей заявили, что обнаружили тревожный новый вариант коронавируса в Нью-Йорке и других местах на северо-востоке США, который несет мутации, стойкие к иммунному ответу организма и лечению препаратами на основе моноклональных антител.