Covid-19 Украина

обновлено 22.09.2020 в 18:02

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В Нью-Йорке установят памятник судье Рут Бейдер Гинзбург

В самом населенном округе Нью-Йорка - Бруклине установят памятник покойной судье Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург.

Вторник, 22 сентября 2020, 18:59

Об этом сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

“Судья Рут Бадер Гинзбург самоотверженно искала правду и справедливость в разобщенном мире, давая голос безмолвным и возвышая тех, кого оттесняли в сторону силы ненависти и равнодушия. В качестве юриста, судьи и преподавателя Гинзбург переосмыслила понятия гендерного равенства и гражданских прав. Она добилась того, что США жили согласно своим основополагающим идеалам, — она олицетворяла собой равенство. Мы все согласны с тем, что она заслуживает памятника”, – подчеркнул он.

По словам Куомо, в ближайшие дни власти штата соберут комиссию, которая обсудит дизайн и место расположения статуи в Нью-Йорке. К работе над памятником также привлекут местных художников.

Гинзбург умерла вечером 18 сентября в окружении своей семьи в своем доме в Вашингтоне. Причиной смерти стали осложнения, вызванные метастатическим раком поджелудочной железы.

Судья Гинзбург была назначена в Верховный суд президентом Клинтоном в 1993 году. Она была второй женщиной, назначенной судьей и проработавшей более 27 лет.

  • В возрасте 104 лет умерла обладательница двух “Оскаров”, звезда “Унесенных ветром”, “Приключений Робин Гуда”, “Ямы со змеями” и “Наследницы” Оливия де Хэвилленд.

 

Теги: Нью-Йорк, памятник, Рут Бейдер Гінзбург

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