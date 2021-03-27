В штате Нью-Йорк (США) ввели первые "паспорта вакцинации", которые позволят людям, сделавшим прививки от коронавируса, путешествовать по стране и посещать массовые мероприятия.

Об этом сообщили на официальном сайте специального приложения Excelsior Pass.

“Паспорт вакцинации” напоминает украинское приложение “Дія”. Каждый человек должен самостоятельно установить такое приложение и проследить, чтобы там проявилась специальная информация о сделанной вакцине от коронавируса или недавнем негативном тесте.

С 27 марта жители Нью-Йорка смогут установить приложение Excelsior Pass.

Для начала необходимо пройти идентификацию. После этого придет код-пропуск, если человек уже получил вакцину. Код в приложении напоминает электронный билет со специальным кодом, который можно отсканировать.

В понедельник, 29 марта, по “паспорту вакцинации” можно будет зайти на десятки выставок, галерей и развлекательных мероприятий пор всей стране.

Также “паспорт вакцинации” позволит увеличить количество приглашенных на свадебную вечеринку или на другое торжество.

“Паспорта” были созданы на цифровой платформе IBM с использованием технологии блокчейн. Их создание финансирование из бюджета штата.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо пояснил, что определенные заведения могут сканировать и подтверждать “пропуск”. Кроме “паспорта” необходимо иметь при себе документ, идентифицирующий личность. Те, кто будут иметь “паспорта” все равно должны придерживаться социального дистанцирования, дезинфицировать руки, быть в защитной маске.

Жители Нью-Йорка могут пользоваться Excelsior Pass на свое усмотрение. Участие добровольное. Они всегда могут предъявить альтернативное доказательство того, что не больны или сделали прививку от коронавируса.