Про це заявив мер Білл де Блазіо в ефірі телеканалу MSNBC в програмі “Ранковий Джо”.

Це перше послаблення карантину більш ніж за рік – обмеження почали вводити у березні 2020 року.

За словами мера, на сьогодні в Нью-Йорку 6,3 млн осіб пройшли вакцинацію.

“Our plan is to fully reopen New York City on July 1” —@NYCMayor pic.twitter.com/2CqSC9XqJr

— Morning Joe (@Morning_Joe) April 29, 2021