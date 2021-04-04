Об этом сообщает издание TMZ.
Мужчина вместе с женой и сыном отдыхали в парке.
Пострадавший сказал полицейским, что нападавший первым подошел к его семье и начал шептать на ухо жене что-то сексуального характера. Тогда его семья попыталась отойти от парня. Мужчина указал злоумышленнику, чтобы он отошел и что у него на лице нет маски. Тот в ответ сказал: “У тебя есть маска. Это преимущество”.
После злоумышленник крикнул несколько оскорблений и ударил жертву кулаком.
Примерно в то же время в Нью-Йорке на женщину азиатского происхождения жестоко напал мужчина. Он сейчас находится под арестом за преступление на почве ненависти.
В последнее время США захлестнула волна жестоких нападений на азиатов.
Американцы азиатского происхождения заявляют, что на них нападают на фоне расовой ненависти и ложных обвинений в распространении COVID-19.
Напомним, 16 марта в американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.
- По данным правоохранителей, четыре человека были убиты, один ранен в массажном салоне Young в пригороде Атланты. Позже стало известно о нападении на еще два аналогичных заведения – Gold Massage Spa и Aroma Therapy Spa. В Gold Spa погибли три женщины, в Aroma Spa – еще одна женщина.
- 21-летний американец из Атланты (штат Джорджия) Роберт Аарон Лонг, убивший шестерых азиатских женщин, действовал, возможно, не из-за расовой ненависти. Парень лечился от сексуальной адикции.
- В минувшие выходные по всей территории США прошли массовые демонстрации и пикеты в ответ на стрельбу в спа-центре в столичном районе Атланты в Джорджии. Тогда 21-летний американец Роберт Аарон Лонг убил шестерых женщин азиатского происхождения.