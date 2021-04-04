В субботу днем в центральном парке Нью-Йорка произошло жестокое нападение на 38-летнего мужчину азиатского происхождения.

Об этом сообщает издание TMZ.

Мужчина вместе с женой и сыном отдыхали в парке.

Пострадавший сказал полицейским, что нападавший первым подошел к его семье и начал шептать на ухо жене что-то сексуального характера. Тогда его семья попыталась отойти от парня. Мужчина указал злоумышленнику, чтобы он отошел и что у него на лице нет маски. Тот в ответ сказал: “У тебя есть маска. Это преимущество”.

После злоумышленник крикнул несколько оскорблений и ударил жертву кулаком.

Примерно в то же время в Нью-Йорке на женщину азиатского происхождения жестоко напал мужчина. Он сейчас находится под арестом за преступление на почве ненависти.

В последнее время США захлестнула волна жестоких нападений на азиатов.

Американцы азиатского происхождения заявляют, что на них нападают на фоне расовой ненависти и ложных обвинений в распространении COVID-19.

Напомним, 16 марта в американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.