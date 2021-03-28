В Норт-Ванкувере мужчина с ножом напал на людей в библиотеке: есть жертвы

Один человек погиб и еще шестеро получили ранения в результате нападения мужчины в публичной библиотеке Lynn Valley и рядом с ней в канадском городе Норт-Ванкувер.
Мужчина ранил семерых человек – одна женщина погибла, еще шестеро получили ранения и сейчас находятся в больнице. Их состояние пока неизвестно.
По словам правоохранителей, нападавший действовал в одиночку и был задержан, его личность пока не разглашается.
Сержант Фрэнк Джанг из Объединенной группы по расследованию убийств рассказал телеканалу, что подозреваемый – мужчина в возрасте 20 лет, ранее он был известен полиции.
Сейчас ведется расследование инцидента, а также продолжается поиск возможных пострадавших.
Полиция не определила мотив нападения, но попросила всех, кто был свидетелем инцидента или записанными кадрами, поделиться ими с правоохранителями.
По словам очевидцев, мужчина был вооружен “большим необычным ножом”.
Также Джастин Прасад, который работает в кредитном союзе рядом с библиотекой, сказал CBC, что видел, как подозреваемый был арестован полицией и увезен на машине скорой помощи. По его словам, похоже, что офицеры могли застрелить подозреваемого резиновыми пулями.
На инцидент отреагировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
“Сегодня я сердцем с Норт-Ванкувером. Всем, кто пострадал в результате этого жестокого инцидента в Lynn Valley, знайте, что все канадцы думают о вас и желают скорейшего выздоровления раненым”, – написал он в Twitter.
- Ранее сообщалось, что 16 марта в американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.
- По данным правоохранителей, четыре человека были убиты, один ранен в массажном салоне Young в пригороде Атланты. Позже стало известно о нападении на еще два аналогичных заведения – Gold Massage Spa и Aroma Therapy Spa. В Gold Spa погибли три женщины, в Aroma Spa – еще одна женщина.
- Подозреваемого в стрельбе, 21-летнего Роберта Аарона Лонга из Вудстока задержали примерно в 240 км к югу Атланты.