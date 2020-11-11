Норвежские археологи обнаружили ранее неизвестное захоронение викингов "высокого статуса", где есть зал для торжеств и остатки захоронения корабля.

Об этом сообщает CNN.

Исследователи обнаружили находки, не раскапывая землю, а только используя георадар, заглядывая под поверхность.

Ключевым среди результатов Норвежского института исследований культурного наследия, опубликованного во вторник в журнале Antiquity, является место захоронения кораблей викингов, расположенное на кургане Йелл в Гьелестаде, на юго-востоке Норвегии.

Лодки символизировали безопасный переход в загробную жизнь и обычно принадлежали элите общества викингов.

Данные георадара показали, что длина судна железного века составляет около 19 метров (62 фута), при этом корабль находится на глубине от 0,3 до 1,4 метра (от 0,9 до 4,6 футов) под поверхностью земли.

“Когда мы проводим такие исследования, это обычно просто серые, черно-белые пятна, но этот набор данных очень впечатляет. Мы знали, что там было что-то особенное, но мы не знали, что там будет захоронение корабля, это довольно уникально”, – сказал ведущий автор исследования Ларс Густавсен, исследователь Норвежского института культурного наследия.

Данные показывают различные холмы, обнаруженные радаром, в том числе большой овал, который исследователи идентифицировали как корабль эпохи викингов. Сейчас уже ведутся работы по его раскопкам.

Густавсен сказал, что курган ранее был выкопан в 19 веке. Тогда было сожжено много деревянных останков корабля, потому что люди не знали, что они собой представляют. Это означает, что нынешним исследователям осталось не так много вещей для анализа.

“Что нам точно нужно сделать, так это использовать современные технологии и использовать их очень осторожно. Делая это, мы надеемся, что сможем добыть что-нибудь с этого корабля и тогда уже сможем что-то сказать о типе судна”, – сказал он CNN.

Под землей исследователи обнаружили в общей сложности 13 курганов, некоторые из которых имели ширину более 30 метров

По словам Густавсена, эта земля, которая датируется V веком нашей эры, была превращена в элитное “кладбище и поселение высокого статуса” во времена викингов.

The Jell Mound – место находок – находится в Гьелестаде, в юго-восточном норвежском регионе Эстфолд. Курган широко известен как один из крупнейших мест погребения железного века в Скандинавии.