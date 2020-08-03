Об этом сообщает Deutsche Welle.
Он пел с утра четверга по утра субботы — 50 часов 50 минут и 50 секунд. Он исполнил весь репертуар Элвиса Пресли несколько раз.
Каждый час мужчина перерыв на пять минут, чтобы выпить горячей воды с медом и лимоном и съесть энергетический батончик. Также он мог экономить эти перерывы, чтобы позднее отдохнуть побольше.
Достижение певца внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд держался 16 лет – с 2004 года. Тогда британец Томас Гейджи пел 43 часа 11 минут и 11 секунд.
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