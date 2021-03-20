Об этом сообщает издание The Local.

Так, в четверг появились сообщения, что Сульберг и ее семья в конце февраля отпраздновали ее 60-летие на горнолыжном курорте Гейло на юге страны. Семья собиралась вместе две ночи подряд.

“На основании информации, которая появилась в прессе, а также заявлений самого премьер-министра, полиция решила начать расследование, связанное с возможным нарушением правил контроля за инфекцией”, – говорится в сообщении полиции.

Известно, что 13 членов семьи Сульберг и ее окружение праздновали в ресторане на курорте в пятницу, 25 февраля. Национальные правила борьбы с коронавирусом COVID-19 в то время предполагали, что на частном мероприятии в ресторане могут собираться не более 10 человек.

В тот вечер премьер не присутствовала на мероприятии, поскольку проходила осмотр в Осло.

Следующей ночью, в субботу, 26 февраля, Сульберг праздновала в компании 14 человек в квартире, которую она арендовала. Согласно карантинным правилам, действующим в Норвегии, частное собрание для семьи, друзей и знакомых, которое проводится в арендованном помещении, могут посещать не более 10 человек.

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“Я, которая ежедневно стоит и рассказывает людям о борьбе с инфекцией, должна была лучше знать правила. Но правда заключается в том, что я не тщательно проверила правила и не поняла, что когда семья выходит вместе в количестве более 10 человек, это классифицируется как событие”, – заявила Сульберг, комментируя инцидент.

Министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе раскритиковал руководительницу правительства за этот инцидент

“Этого не должно было произойти. Понятно, что мы, формируя правила и говоря об их важности, должны соблюдать правила и советы”, – заявил он.

Сама Сульберг уже обнародовала извинения.

“Мне жаль, что мы с семьей нарушили правила коронавируса. Этого никогда не должно было произойти. Нам следовало придерживаться рекомендаций, которые я просила вас соблюдать”, – отметила она в извинениях, опубликованных в Facebook.

В полиции сообщили, что премьеру придется заплатить штраф, если ее вина будет доказана.