Об этом сообщает агентство Reuters.
Задержанный мужчина подозревается в незаконной передаче информации сотруднику российской разведки.
Норвежец, имя которого не озвучивается, подозревается в “нанесении ущерба жизненно важным национальным интересам”. За это ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Представитель Норвежской полицейской службы безопасности (PST) Мартин Бернсен рассказал агентству, что задержание произошло в ресторане в Осло в минувшую субботу во время встречи норвежца с представителем разведки РФ.
“Он (норвежец) был арестован в присутствии офицера разведки”, – отметил Бернсен.
Представитель РФ не был задержан. В PST отказались сообщить агентству, был ли этот человек дипломатом, что могло стать препятствием для его ареста.
Как информирует агентство Associated Press, 50-летний норвежец работал в компании DNV GL, которая занимается консультационными услугами в сфере энергетики (возобновляемых источников энергии и нефтегазовой отрасли).
“Мы считаем, что благодаря своей работе он получил доступ к информации, которая представляет интерес для иностранного государства”, – отметили в PST.
Арестованный норвежец отрицает какие-либо правонарушения, о чем сообщила его адвокат Марианна Дарре-Несс после слушания дела в окружном суде Осло.
Правоохранители просят суд арестовать мужчину на четыре недели.
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