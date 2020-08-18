В Норвегии правоохранители задержали гражданина этой страны по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Задержанный мужчина подозревается в незаконной передаче информации сотруднику российской разведки.

Норвежец, имя которого не озвучивается, подозревается в “нанесении ущерба жизненно важным национальным интересам”. За это ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Представитель Норвежской полицейской службы безопасности (PST) Мартин Бернсен рассказал агентству, что задержание произошло в ресторане в Осло в минувшую субботу во время встречи норвежца с представителем разведки РФ.

“Он (норвежец) был арестован в присутствии офицера разведки”, – отметил Бернсен.

Представитель РФ не был задержан. В PST отказались сообщить агентству, был ли этот человек дипломатом, что могло стать препятствием для его ареста.

Как информирует агентство Associated Press, 50-летний норвежец работал в компании DNV GL, которая занимается консультационными услугами в сфере энергетики (возобновляемых источников энергии и нефтегазовой отрасли).

“Мы считаем, что благодаря своей работе он получил доступ к информации, которая представляет интерес для иностранного государства”, – отметили в PST.

Арестованный норвежец отрицает какие-либо правонарушения, о чем сообщила его адвокат Марианна Дарре-Несс после слушания дела в окружном суде Осло.

Правоохранители просят суд арестовать мужчину на четыре недели.