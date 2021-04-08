Полиция Норвегии в прошлом году нашла тело мужчины, который умер в 2011 году. На протяжение девяти лет никто не знал о том, что его уже нет в живых.

Об этом сообщает ВВС.

Мужчине, тело которого нашли, было около 60 лет в момент смерти. В его квартире нужно было провести некоторые ремонтные работы, потому туда вошли работники коммунальных служб. Судя по упаковкам молока и письмам, которые нашли в квартире, полиция узнала, что мужчина умер в апреле 2011 года.

За все эти годы никто не сообщил о пропаже мужчины. Он был несколько раз женат и у него были дети.

Инспектор полиции Осло Грете Лиен Метлид сказала: “Мы много думали об этом… Это особый случай, и он заставляет нас задавать вопросы о том, как это могло произойти”.

Вскрытие показало, что мужчина умер естественной смертью.

Также стало известно, что Норвежское управление труда и социального обеспечения (NAV) прекратило отправлять мужчине пенсию в 2018 году, когда им не удалось связаться с ним.