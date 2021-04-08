Об этом сообщает ВВС.
Мужчине, тело которого нашли, было около 60 лет в момент смерти. В его квартире нужно было провести некоторые ремонтные работы, потому туда вошли работники коммунальных служб. Судя по упаковкам молока и письмам, которые нашли в квартире, полиция узнала, что мужчина умер в апреле 2011 года.
За все эти годы никто не сообщил о пропаже мужчины. Он был несколько раз женат и у него были дети.
Инспектор полиции Осло Грете Лиен Метлид сказала: “Мы много думали об этом… Это особый случай, и он заставляет нас задавать вопросы о том, как это могло произойти”.
Вскрытие показало, что мужчина умер естественной смертью.
Также стало известно, что Норвежское управление труда и социального обеспечения (NAV) прекратило отправлять мужчине пенсию в 2018 году, когда им не удалось связаться с ним.
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