Трех норвежских медиков госпитализировали с тромбами после того, как они получили прививки вакциной AstraZeneca.

Об этом сообщает газета Aftenposten.

В норвежском агентстве по лекарственным средствам отметили, что пока нет доказательств того, что образование тромбов спровоцировала именно вакцина компании AstraZeneca.

“Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов в трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре”, – отметил представитель Норвежского института здравоохранения.

Состояние больных сейчас стабильное. Они находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что ряд стран мира заявили о временном прекращении использования вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за побочного эффект, что приводит к смертельным последствиям. Однако компания отрицает связь между своей вакциной и этой реакцией.