Об этом сообщает газета Aftenposten.
В норвежском агентстве по лекарственным средствам отметили, что пока нет доказательств того, что образование тромбов спровоцировала именно вакцина компании AstraZeneca.
“Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов в трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре”, – отметил представитель Норвежского института здравоохранения.
Состояние больных сейчас стабильное. Они находятся под наблюдением врачей.
Напомним, что ряд стран мира заявили о временном прекращении использования вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за побочного эффект, что приводит к смертельным последствиям. Однако компания отрицает связь между своей вакциной и этой реакцией.
- В феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.
- Исследования показывали, что вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
- В последнее время ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния.
- Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендует странам Европейского союза продолжить использование вакцину AstraZeneca, несмотря на заявления некоторых стран о появлении тромбов у пациентов.
- Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca сократила прогноз поставок вакцины от коронавируса COVID-19 в Евросоюз в первом квартале примерно до 30 млн доз.