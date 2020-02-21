У Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за заселения эвакуированных украинцев, по состоянию на утро 21 февраля обстановка остается спокойной.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

На месте событий уже нет бойцов Национальной гвардии, дороги больше не перекрыты. Протестов у санатория нет.

Отмечается, что полиции в поселке “значительно меньше”.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.