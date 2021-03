Об этом сообщает The Guardian.

В парламенте Новой Зеландии единогласно поддержали решение предоставлять матерям и их партнерам трехдневные отпуска, если случился выкидыш или ребенок родился мертвым.

Законопроект представила депутат от лейбористской партии Джинни Андерсен.

Она отметила, что такой законопроект позволит родителям, которые не пережили рождение малыша, “смириться с потерей”, использовав законное право на отпуск.

Final reading of my Bereavement Leave for Miscarriage Bill. This is a Bill about workers’ rights and fairness. I hope it gives people time to grieve and promotes greater openness about miscarriage. We should not be fearful of our bodies. pic.twitter.com/dwUWINVjLm

— Ginny Andersen (@ginnyandersen) March 24, 2021