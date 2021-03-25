В Новой Зеландии приняли решение предоставлять отпуск партнерам, которые пережили выкидыш или рождение мертвого ребенка.

Об этом сообщает The Guardian.

В парламенте Новой Зеландии единогласно поддержали решение предоставлять матерям и их партнерам трехдневные отпуска, если случился выкидыш или ребенок родился мертвым.

Законопроект представила депутат от лейбористской партии Джинни Андерсен.

Она отметила, что такой законопроект позволит родителям, которые не пережили рождение малыша, “смириться с потерей”, использовав законное право на отпуск.

“Горе, которое приходит с выкидышем, – это не болезнь; это потер. Эта потеря требует времени – времени, чтобы восстановиться физически, и времени, чтобы прийти в себя морально; пора восстанавливаться с партнером”, – сказала депутат.

Final reading of my Bereavement Leave for Miscarriage Bill. This is a Bill about workers’ rights and fairness. I hope it gives people time to grieve and promotes greater openness about miscarriage. We should not be fearful of our bodies. pic.twitter.com/dwUWINVjLm — Ginny Andersen (@ginnyandersen) March 24, 2021

Это касается родителей, которые ждут ребенка, а также тех, кто ждет ребенка от суррогатной матери.

Андерсен обратила внимание на то, что у каждой четвертой новозеландской женщины случился выкидыш, а около 20 тысяч женщин ежегодно теряют ребенка вследствие выкидыша или из-за того, что ребенок рождается мертвым.

Законопроект не распространяется на женщин, прервавших беременность посредством аборта.

Аналогичное право есть у женщин в Индии. Они могут отдыхать шесть недель, если у них случится выкидыш.

В некоторых странах есть положения об оплачиваемом отпуске, если женщина родила мертвого ребенка.

В канадской провинции Онтарио, если женщина теряет ребенка за 17 недель или меньше до назначенного срока, она имеет право на 17-недельный неоплачиваемый отпуск по беременности.