Партия премьер-министра Новой Зеландии Джастины Ардерн выиграла на выборах благодаря успешной стратегии борьбы с коронавирусом COVID-19. Предварительно, она возглавит правительство снова.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

“Лейбористская партия” Ардерн получила 48,9% на выборах. Это самый высокий результат партии с начала действия нынешней политической системы в стране с 1996 года.

Этот результат означает, что партия получит 64 из 120 мест в парламенте, что сделает ее первой партией, которая сможет управлять самостоятельно в рамках нынешней системы.

На второй позиции – оппозиционная сила, правоцентристская “Национальная партия”. У них 27% голосов.

На прошлых выборах у них было 44% поддержки. Лидер партии Джудит Коллинз уже признала поражение.

“Новая Зеландия дала “Лейбористской партии” наибольшую поддержку за 50 лет. Обещаю, будем и дальше силой, которая будет руководить на благо каждого новозеландца”, – заявила Ардерн после оглашения результатов выборов.

В Новой Зеландии говорят о том, что Ардерн выиграла выборы благодаря правильной стратегие борьбы с коронавирусом. Здесь закрыли границы во время пандемии одними из первых. При 102 случаях коронавирусной болезни у населения – был объявлено изоляцию. С начала пандемии в Новой Зеландии зарегистрировано менее двух тысяч заражений.