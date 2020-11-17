В Новой Зеландии подвели итоги голосования за титул "Птица года". В этом году победителем стал попугай какапо.

Об этом пишет The Guardian.

Какапо – это самый тяжелый и самый долгоживущий попугай в мире. Эта птица уже побеждала на выборах в 2008 году.

Какапо находится на грани вымирания. Но после усилий по сохранению популяция этого попугая увеличилась с 50 в 1990-х годах до 213 на данный момент. Раньше эти птицы жили на территории всей Новой Зеландии, а теперь – только на островах, где нет хищников.

“Вещи, которые делают какапо уникальными, также делают их уязвимыми для угроз. Они медленно размножаются, гнездятся на земле, и их основная защита – имитировать куст”, – отметила представитель избирательной комиссии Лаура Киоун.

Конкурс “Птица года Новой Зеландии” проводится с 2005 года и был учрежден организацией Forest and Bird для того, чтобы побудить новозеландцев узнавать о местных птицах и вдохновить их на помощь в защите дикой природы страны.